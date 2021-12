Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul liberal Cosmin Tabara, președinte al PNL Timișoara, a declarat, marți, ca administrativ, alianța cu USR merge mai departe. Edilul a spus ca este bine ca Bucureștiul nu a impus ruperea coaliției PNL-USR. „Eu colaborez in continuare cu USR. Din pacate, USR ne-a impins de langa el pentru ca…

- Luni, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat documentația necesara scoaterii la licitație a proiectului unui nou stadion pentru oraș, celebrul deja stadion Lego, care ar urma sa fie construit la ieșirea din Timișoara, in zona Optica. Ironia sorții face ca un proiect lansat de fostul primar, Nicolae…

- Viceprimarul PNL al Timișoarei, Cosmin Tabara, acuza USR ca a numit oamenii lui Raul Ambruș in alte doua consilii de administrație ale societaților municipale, Horticultura și Piețe, așa cum a facut la Colterm. La schimb, cei cu care PNL inca mimeaza un parteneriat local ar fi obținut votul liberalului…

- Grupul consilierilor locali PNL aduce acuzații grave conducerii primariei pentru situația in care a ajuns Timișoara. „Zi sumbra pentru Timișoara: Administrația USR lasa, de astazi, zeci de mii de familii in frig, spitale, școli și instituții publice. Niciodata in istoria acestui oraș nu a existat nici…

- Timișoara a fost inclusa intr-un clasament european al celor mai scumpe locuințe, fiind plasata in cea de a doua parte a clasamentului. Din Romania, mai sus sunt plasate Clujul, cel mai scump din țara, respectiv Bucureștiul. Conform datelor celor de la numbeo.com, cel mai scump oraș din Romania, din…

- Nimeni nu vrea sa vanda Timișoarei coșuri de gunoi stradale in condițiile propuse de primariei. Cea de a doua licitație pentru achiziția coșurilor de gunoi a eșuat, la fel ca și prima, din lipsa de ofertanți. Chiar daca suma oferita a fost majorata de la 254.605 lei la 226.504, se pare ca prețul oferit…

- Prețurile la gazele naturale s-au triplat fața de anul trecut, iar carbunele se aprovizioneaza doar acum, ceea ce va duce la costuri cu sute de milioane de lei mai mari pentru producerea energiei termice, spune viceprimarul Timișoarei. In concluzie, o majorare a prețului incalzirii ”de la stat” nu e…