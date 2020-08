Stiri pe aceeasi tema

- La data 2 de august 2020, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, la nivelul județului Alba, au fost inregistrate 763 de cazuri positive, 527 de persoane vindicate și 32 de decese. Sambata, au fost prelucrate, in total, 274 de teste, la SJU. Numarul total de teste efectuate in județ a ajuns la…

- Aiudul are nevoie urgenta de o echipa administrativa formata din profesioniști, care sa lucreze pentru dezvoltarea economica a municipiului și sa puna cetațeanul in centrul deciziilor Primariei și Consiliului Local. Municipiu cu tradiție industriala, Aiudul a devenit in ultimii ani un oraș fara oportunitați…

- Inspectoratul Județean de Poliție Alba a anunțat locurile in care vor fi amplasate radarele, miercuri, 24 iunie 2020. Drumurile din județ unde puteți intalni radare: Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teius – Aiud – Inoc – limita cu judetul Cluj Drumul National 1-…

- Un barbat de 58 de ani, in timp ce conducea, luni, un autoturism pe Șoseaua de Centura a municipiului Alba Iulia, din direcția Teius spre Sebeș, ar fi patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autocamion. In urma accidentului, conducatorul autoturismului si soția lui, pasagera in mașina, au…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare imediata de vreme rea in Alba. Se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse care vor cumula izolat 20-25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului Pana la ora 13.30, sunt vizate localitațile: Alba…

- In aceasta perioada dificila generata de COVID-19 si luand in considerare nevoia identificata a multor persoane aflate in aceasta situație, agentia Colibri Tour vine in spriijinul celor cu boli cronice care necesita proceduri, tratamente, analize, investigatii suplimentare sau alte proceduri medicale…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Irineu, Eparhia Alba Iuliei, in parteneriat cu cele 10 protopopiate din județele Alba și Mureș, a achiziționat 150 de tablete care au fost oferite elevilor cu posibilitați materiale reduse, spre a le utiliza in vederea finalizarii cursurilor…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in județul Alba: 64 posturi disponibile in Alba Iulia, Campeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 64 posturi disponibile in Alba Iulia, Campeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completa AJOFM AJOFM Alba a transmis locurile de munca…