Alianța pentru Turism solicita autoritaților ridicarea restricțiilor incepand cu luna martie. Reprezentantii din industrie susțin ca al cincilea val al pandemiei și-a atins punctul maxim și numarul infectarilor a intrat pe o panta descendenta, de acum doua saptamani. “Potrivit declarațiilor Ministrului Sanatații, 10 milioane de romani au trecut prin boala și vreo opt milioane au […] The post Alianța pentru Turism cere ridicarea restricțiilor incepand de luna viitoare: 53% din companiile din industria HoReCa prezinta un risc de a intra in insolvența appeared first on Știri online, ultimele știri,…