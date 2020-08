Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Tudor Benga si-a depus, luni, candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Brasov, alaturi de lista de consilieri judeteni propusi de Alianta USR-PLUS, pe care, pe primul loc, se regaseste Ervan Joliff (USR), francezul naturalizat in comuna Ticus, care a infiintat,…

- In cursul zilei de azi, 14 august, reprezentanții Alianței PSD-ALDE constituita la nivelul municipiului Reghin și-au depus la Biroul electoral de circumscriptie din municipiu lista de candidați pentru alegerile locale din data de 27 septembrie. „Chiar daca nu este pentru prima data cand particip la…

- Ziarul Unirea Gabriel Pleșa și consilierii alianței USR-PLUS și-au depus candidaturile pentru Primaria Alba Iulia. Lista consilierilor Gabriel Pleșa și consilierii alianței USR-PLUS și-au depus candidaturile pentru Primaria Alba Iulia. Lista consilierilor In 14 august 2020, Alianța USR PLUS Alba Iulia…

- Dezvaluirile lui Negoita vin dupa ce, in urma cu cateva zile, Gabriela Firea a declarat ca alianta dintre primarul sectorului 3 si Victor Ponta este o "alianta a raului", menita doar sa-l ajute pe contracandidatul ei, Nicusor Dan, in lupta pentru Primaria Bucuresti. "S-au gasit doi colegi…

- Intr-o conferința de presa organizata astazi la Ploiești și transmisa live pe Facebook, liderii organizațiilor județene ale PNL și USR au anunțat constituirea alianței electorale PNL-USR-PLUS pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020. Au participat la conferința președintele PNL Prahova - Iulian…

- Ziarul Unirea SURSE: Lista posibililor candidați ai Alianței USR PLUS la primariile din județul Alba, pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 Alianța USR PLUS Alba se pregatește pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020. Deja au conturata o lista cu circa 60 de candidați pentru primariile…

- Alianta USR PLUS critica proiectul privind organizarea alegerile locale adoptat de Parlament, pe motiv ca scrutinul se va desfasura doar intr-o singura zi – pe 27 septembrie, sustinand ca vor fi din nou cozi la sectiile de votare. Parlamentarii USR au depus amendamente la proiectul de lege, atat in…

- Marea alianța a partidelor de la Putere in București e mai mult o dorința. Asta daca ne luam dupa cele mia recente declarații in care in loc de unitate se observa o acerba lupta pentru intaietate. Dupa ce PNL l-a ”achiziționat” pe Nicușor Dan și i-a nevoit pe cei de la USR și PLUS sa se incoloneze…