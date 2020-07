Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare a avut, in lunile iunie și iulie, un intens schimb de opinii cu conducerea executivului Romaniei, cu scopul soluționarii unor probleme presante cu care agricultura și industria alimentara se confrunta in acest an deosebit de dificil. Acesta a culminat cu intalnirea…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC) solicita autoritatilor urgentarea procedurilor pentru incasarea despagubirilor pentru seceta, in perioada 5-20 august 2020, in conditiile in care peste 90% dintre fermierii romani isi achita inputurile folosite in obtinerea produselor agroalimentare dupa…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC) solicita autoritatilor urgentarea procedurilor pentru incasarea despagubirilor pentru seceta, in perioada 5-20 august 2020, in conditiile in care peste 90% dintre fermierii romani isi achita inputurile folosite in obtinerea produselor agroalimentare dupa…

- Premierul Ludovic Orban a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii Aliantei pentru Agricultura si Cooperare, in care au discutat despre masuri de sprijin pentru combaterea efectelor secetei, care a afectat culturile agricole in acest an. "Pentru sustinerea agricultorilor…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, identificarea de solutii pentru ca despagubirile destinate agricultorilor sa fie acordate pana la finalul lunii iulie."Fermierii din Romania trec printr-o perioada de criza deosebit de dificila, declansata…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, identificarea de solutii pentru ca despagubirile destinate agricultorilor sa fie acordate pana la finalul lunii iulie. "Fermierii din Romania trec printr-o perioada de criza deosebit de dificila, declansata de blocajele…

- Prefectul judetului Dambovita, in aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii si al Ministrului Afacerilor lnterne nr. 97/63/2020, publicat in M.O. nr. 320/16.04.2020, pentru aprobarea Regulamentului privindgestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase…

- Judetul Constanta se afla sub impactul secetei pedologice. Daca anul trecut, ne am confruntat cu o seceta pedologica moderata, in acest an situatia este cu mult mai grava.Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale e emis ordin de ministru si se fac ultimii pasi pentru un regulament privind gestionarea…