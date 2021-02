Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Ministerului Agriculturii nu include suma de un miliard de lei necesara platii despagubirilor acordate producatorilor agricoli pentru culturile de primavara calamitate iar situatia catastrofala in care acestia au ajuns ii vor impinge catre masuri extreme, atrage atentia Alianta pentru Agricultura…

- La cantina sociala Cugir au inceput lucrarile de extindere și modernizare. Investiția de peste 2,5 milione de lei urmarește dezvoltatea serviciilor sociale destinate persoanelor vartsnice din oraș. Cantina sociala Cugir urmeaza a fi dotata și modernizata pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate…

- Capitalul de lucru necesar pentru a relua ciclul de productie nu poate fi asigurat fara masuri de sprijin rapide, respectiv despagubiri pentru culturile de primavara calamitate de seceta 2020, sustin reprezentantii Aliantei pentru Agricultura si Cooperare (AAC), intr-o scrisoare transmisa premierului…

- Presedintele în exercitiu Donald Trump a respins miercuri un proiect de lege de 740.5 miliarde de dolari, bugetul apararii SUA pe 2021, în pofida adoptarii sale cu o majoritate zdrobitoare în Congres, ceea ce ar trebui sa îi permita acestuia sa anuleze opozitia sefului statului,…

- Astazi, in cadrul unei ședințe nocturne a Parlamentului Republicii Moldova, cu votul a 56 de deputați a fost adoptata politica bugetar fiscala a statului, scrie noi.md Proiectul conține atit masuri de diminuare a presiunii fiscale, cit și mecanisme noi de subvenționare, in vederea susținerii relansarii…

- Guvernul isi mentine pozitia cu privire la plafonarea taxelor locale, pe care a prevazut-o in proiectul politicii bugetar-fiscale. Executivul a decis insa sa amane cu jumatate de an aplicarea cotei de 12% TVA in agricultura. Pana pe 1 iulie 2021, se pastreaza cota de 8% TVA. Amendamentele la proiectul…

- Proiectul de lege privind planul de investiții pentru Autostrada Nordului a fost aprobat de catre Parlament la sfarșitul lunii octombrie. Autostrada are o lungime totala de 335 km și este cea mai importanta investiție in infrastructura rutiera din nord-vestul Romaniei. Proiectul autostrazii intra in…