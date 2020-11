Decizia inchiderii pietelor agroalimentare din spatii acoperite va lipsi populatia de alimente de productie locala, iar cumparatorii se vor orienta spre produse de import, mai putin sanatoase, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC), care solicita anularea acestei masuri.



"Alianta pentru Agricultura si Cooperare, in numele producatorilor agricoli, fermieri si membri cooperatori, isi exprima ingrijorarea fata de (...) suspendarea activitatii pietelor agroalimentare in spatii inchise! (...) in aceste spatii isi desfasoara activitatea…