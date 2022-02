Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pachetul de sancțiuni ”robust și cuprinzator” care ar putea fi impus in cazul Moscovei vizeaza și gazoductul Nord Stream 2, care ajunge din Rusia direct in Germania, pe sub Marea Baltica, ocolind Ucraina, relateaza Reuters , citand publicațiile…

- Rusia nu accepta ca Alianta Nord-Atlantica sa detina trupe sau armament strategic ofensiv in Romania si Bulgaria, afirma ambasadorul rus de la Sofia, Eleonora Mitrofanova, subliniind ca Moscova respecta optiunea acestor tari de a fi membre NATO. Eleonora Mitrofanova a explicat, intr-un interviu…

- Țarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, in contextul unui posibil atac militar al Rusiei asupra Ucrainei. Incepand de la mijlocul lunii februarie, forțele aeriene din Germania vor trimite mai multe avioane de lupta in Romania. Este vorba despre trei avioane de lupta Eurofighter…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus, miercuri, intr-un interviu pentru NTV, ca l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin in Turcia in baza unei propuneri de a gazdui ambele parți pentru a gasi o cale catre pace, adaugand ca se așteapta la un raspuns de la Moscova, informeaza Reuters,…

- Potrivit informațiilor SPIEGEL, UE dorește sa impuna noi sancțiuni impotriva Rusiei din cauza anexarii Crimeei. Daca inițial mai existau rezerve, acum e foarte probabil ca blocul european sa cada la un acord la Bruxelles. Comisia Europeana dorește sa extinda cu cinci puncte lista de sancțiuni…

- „Nu este dreptul Federației Ruse sa spuna Romaniei, Bulgariei sau NATO unde sa puna sau sa nu puna prezența militara”, a declarat secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, intr-un interviu acordat Libertatea. „Nu e niciun fel de mister, ca și in forma scrisa a raspunsului nostru, aceste cereri…

- Ministerul Afacerilor Externe roman respinge ca fiind inoportune și lipsite de orice fundament declarațiile Ministerului de Externe al Federației Ruse privind prezența militara aliata pe Flancul Estic al NATO, se arata intr-un comunicat de presa, dupa ce Moscova a cerut retragerea trupelor NATO din…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat ca zona Europei de Est, unde rata de vaccinare este una scazuta, poate reprezenta bazinul pentru generarea unei variante a virusului SARS-CoV-2 care sa poata eluda raspunsul imun oferit de vaccinuri. Conform acestuia, pericolul in…