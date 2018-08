Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm actele de violenta care au avut loc vineri seara in Piata Victoriei, in timpul mitingului diasporei, „indiferent de cine le comite si impotriva cui sunt indreptate“. „Sub nicio forma si nicio circumstanta nu poate exista justificare pentru lovirea cu bestialitate…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata dimineata, ca sefii Jandarmeriei ar trebui sa demisioneze in bloc, neexistand nici un argument pentru violentele de la protestul de vineri seara din Piata...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat la conferința „Implicarea tinerilor in politicile publice de tineret“, organizata de Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania, in parteneriat cu Consiliul Tineretului din Romania, Consiliul National al Elevilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat sambata, la conferinta "Implicarea tinerilor in politicile publice de tineret", ocazie cu care a afirmat ca "implicarea tinerilor in procesul de pregatire si exercitare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este…

- Ne așteapta inca o vara in care Caile Ferate Romane (CFR) și Ministerul Educației Naționale (MEN) lasa studenții și elevii la cozile interminabile de la ghișee, in lipsa opțiunii de procurare a biletelor online sau la ghișeele rapide. Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR)…

- Ne așteapta inca o vara in care Caile Ferate Romane (CFR) și Ministerul Educației Naționale (MEN) lasa studenții și elevii la cozile interminabile de la ghișee, in lipsa opțiunii de procurare a biletelor online sau la ghișeele rapide. Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR)…

- La mai bine de un an si jumatate de la dobandirea gratuitatii transportului cu trenul, studentii si elevii nu isi pot achizitiona biletele online, stand la cozile interminabile de la ghisee, scrie News.ro.Citeste si: MAE, prima REACTIE OFICIALA dupa accidentul din Ungaria. Care e starea victimelor…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a transmis noul raport cu privire la modul in care se respecta drepturile studentilor in universitati. Concluzia: sunt in continuare probleme in legatura cu principalele facilitati destinate studentilor.