Noua alianța de guvernare dintre social – democrați și liberali nu a dus la stingerea conflictelor locale dintre cele doua grupari. Un exemplu vine din Suceava, unde președintele Consiliului Județului, Gheorghe Flutur, susține ca este exclusa o alianța locala. „Nu intram in alianțele și coalițiile locale, deloc. Ce am construit la varf nu va periclita ce am construit pana acum in teritoriu. Nu am apucat sa spun in teritoriu lucrurile acestea… Lasam lucrurile așa cum sunt, nu reformam acum ințelegeri sau coaliții existente, n-ar avea rost”, a transmis Flutur, citat de Monitorul de Suceava. Referitor…