Stiri pe aceeasi tema

- Partidul spaniol Vox parasește grupul conservatorilor ECR din Parlamentul European și intra in grupul Patrioți pentru Europa, formațiune de extrema dreapta, creat de Viktor Orban. Ziarul spaniol Il Sole 24 Ore a relatat ca Santiago Abascal, liderul partidului Vox, se distanțeaza de aliatul sau Giorgia…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat duminica la Viena o alianta cu partidele populiste din Austria si Republica Ceha la nivelul UE, denumita ‘Patrioti pentru Europa’, pentru a forma un nou grup de extrema dreapta in Parlamentul European, potrivit DPA. Grupul „Patrioti pentru Europa”, care reuneste…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat duminica la Viena o alianta cu partidele populiste din Austria si Republica Ceha la nivelul UE, denumita „Patrioti pentru Europa”, pentru a forma un nou grup de extrema dreapta in Parlamentul European.

- Liderul pro-Kremlin al Ungariei, Viktor Orban, preia președinția rotativa a Consiliului European la 1 iulie, la doar cateva saptamani dupa ce partidele naționaliste și populiste au crescut in blocul comunitar, consolidandu-și poziția in Parlamentul European. Diplomații maghiari au promis o președinție…

- Romania va avea 33 de reprezentanți in Parlamentul European, pentru urmatorii cinci ani. Alianța PSD-PNL va trimite 19 europarlamentari la Bruxelles, AUR – 6, ADU – 3, SOS- 2, UDMR – 2. Pe lista se afla și independentul Nicolae Ștefanuța. Lista noilor europarlamentari romani Mihai Tudose (PSD) 2. Rareș…

- Obsesia lui Donald Trump pentru modelul de conducere al lui Viktor Orban ar putea amenința democrația americana in cazul in care fostul președinte va fi reales la Casa Alba, in alegerile din noiembrie, potrivit unei analize publicate de ziarul britanic ”The Independent”. Analiza pornește de la intalnirea…

- Politico a realizat un top al celor 10 europarlamentari cu cea mai scazuta prezența la voturi, exprimata ca procentaj de absențe. Potrivit Politica, europarlamentarul PSD Claudiu Manda ocupa locul doi in ceea ce privește absența de la voturi, lipsind de la 43,6% dintre voturile plenare. Manda a fost…

- Generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, a avertizat Congresul american ca efectivele de trupe desfașurate acum in Ucraina de armata rusa sunt mai mari decat la inceputul invaziei și ca Kievul ramane fara timp din cauza penuriei de proiectile și alte muniții, relateaza…