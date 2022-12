Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a gasit un sprijn de nadejde in Iran si viceversa, ambele tari fiind izolate de Occident, prima pentru ca a invadat Ucraina, a doua pentru ca ajuta militar Moscova, ca reprima prin violente proteste de strada si pentru ca isi dezvolta propria arma nucleara. Fii la curent cu cele mai…

- Casa Alba a atras vineri atentia in mod serios asupra „parteneriatului militar la scara larga” din ce in ce mai aprofundat dintre Moscova si Teheran, anuntand cu aceeasi ocazie noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite AFP. In timp ce Iranul furnizeaza deja armatei ruse drone care sunt folosite in Ucraina,…

- Rusia aproape si-a epuizat stocul actual de arme fabricate in Iran si va cauta sa se realimenteze, arata Ministerul britanic al Apararii in actualizarea sa zilnica a informatiilor despre razboi. Incepand din septembrie, Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei in care a folosit atat arme traditionale,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat luni neutralitatea respectata de Israel de la invazia Rusiei in Ucraina, ceea ce a facut posibila, afirma el, o „alianta” intre Moscova si Teheran, cu inclusiv livrarea de drone iraniene pentru armata rusa.

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Dictatorul rus Vladimir Putin pierde in Ucraina și iși dubleaza razboiul brutal in moduri care il vor face sa piarda și Rusia. Acum este momentul ca aliații Ucrainei sa preseze avantajul și sa faca cunoscute clar și raspicat obiectivele acestui razboi, inainte ca acestea sa se piarda in ceața declamațiilor…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, a avertizat joi ca un potential atac nuclear al Moscovei asupra Ucrainei va atrage dupa sine un ”raspuns militar” al Occidentului atat de ”puternic” incat ”ar anihila” armata rusa, motiv pentru care i-a cerut presedintelui…