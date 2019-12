Alianta AUR Primul Congres Internațional al Alianței pentru Unirea Românilor la Wolverhampton in Marea Britanie VIDEO Primul Congres Internațional al Alianței pentru Unirea Romanilor Astazi, 15 decembrie, a avut loc la Wolverhampton primul congres internațional al formațiunii politice Alianța pentru Unirea Romanilor - AUR, primul partid lansat dupa recentele alegeri prezidențiale, de 1 Decembrie, la Alba Iulia.

Inca de la lansare, AUR a anunțat ca Unirea la care face referire ii include pe romanii de pretutindeni, deci și pe cei din Diaspora, milioane de cetațeni aflate in exod din cauza migrației economice și a unei clase politice iresponsabile.

Daca partidul și prima filiala județeana au fost…

