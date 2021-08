Liderul suprem iranian Ali Khamenei l-a acuzat sambata pe presedintele american Joe Biden ca are aceleasi cerinte de la Teheran ca predecesorul sau Donald Trump in chestiunea dosarului nuclear iranian, relateaza AFP, paotrivit Agerpres. Afirmatiile ayatollahului Khamenei survin in contextul in care Occidentul, Rusia si China asteapta de la sfarsitul lunii iunie un semn ca Teheranul vrea reluarea discutiilor incepute la Viena in aprilie in incercarea de a salva acordul international privind dosarul nuclear iranian din 2015, aruncat in aer in urma cu trei ani de catre Trump, care a retras Washingtonul.…