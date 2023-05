Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc deschiderea oficiala a uneia dintre cele mai importante, ca amploare si continut, la care, daca parcurgem programul celor patru zile de desfasurare, vedem ca au raspuns invitatiei organizatorului, la cea de-a XXVIII-a editie a Zilelor Centrului de Cultura „George Apostu”, personalitati…

- Cea de-a XXVIII-a ediție a Zilelor Centrului „George Apostu” va debuta astazi, 9 mai 2023, incepand cu ora 17.00, in sala de expoziții a Muzeului de Arta Contemporana „George Apostu”, cu expoziția de pictura a artistului ieșean Constantin Tofan – „Glose retrospective”. Expoziția este un periplu sentimental…

- La 27 martie 2023, ora 17:00, Centrul de Cultura “George Apostu” din Bacau impreuna cu Asociația Naționala Cultul Eroilor “Regina Maria” filiala “Colonel Corneliu Chirieș” organizeaza un eveniment aniversar dedicat Zilei Naționale a Unirii Basarabiei cu Romania. Evenimentul va include un moment artistic…

- Casa de Cultura „Elisabeta Bostan” din Buhuși a fost inca odata gazda buna pentru Festivalul „Armonii in Timp”, cu spectacolul „Vine, Vine Primavara” care a ajuns la ediția a III-a. Evenimentul, care s-a derulat sambata, 11 martie, a fost dedicat primelor sarbatori de primavara, de Ziua Marțișorului…

- Nu degeaba in Bacau exista «Parcul Trandafirilor». Numai ca parcul actual reprezinta doar o mica parte din suprafața pe care se cultivau trandafiri in oraș. Intreaga zona cdentrala, cel putin, era plina de trandafiri de toate culorile, dupa cum se vede din aceasta imagine luata, probabil, la inceputul…

- . Luni, 13 martie, ora 17.00 . Invitat special – Emilio Aversano, Italia Primavara anului 2023 se anunța extrem de bogata in proiecte și programe culturale la Centrul de Cultura „George Apostu”, „daruri” pe care organizatorii le pregatesc din timp spre folosul spiritual al amatorilor de produse cultural-artistice…

- In aceasta seara, la Casa de Cultura „Elisabeta Bostan” din Buhuși a avut loc spectacolul de Balul Bobocilor al Liceului Teoretic „Ion Borcea” din localitate. Cu tema „Supereroi”, concursul de Miss și Mister a adus pe scena 11 cupluri de boboci care s-au dat in spectacol pentru ravnitele titluri. Dupa…

- A aparut in retelele de difuzare si pe internet prima editie pe anul 2023. 24 de pagini, „un regal de cultura si emotii in stare pura”, ca sa parafrazez un titlu din sumar, al carui autor este Carmen Mihalache, director al revistei. O editie elaborata, echilibrata in sumar, dupa „reteta casei”: cronici…