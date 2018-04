Algoritmul prieteniei O stire strecurata in valul de excese si accidente de tot felul care coloreaza anual ritmul sarbatorilor pascale ne informeaza ca datele personale a peste 100.000 de romani au fost colectate de Cambridge Analytica, companie aflata in miezul unei controverse internationale referitoare la protectia datelor colectate de gigantii IT de la utilizatorii de servicii online. Mai precis, in trecutul recent, 78 de compatrioti ar fi instalat o aplicatie care ar fi monitorizat si tra (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

