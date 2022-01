Stiri pe aceeasi tema

- „Algoritmul de parcurs al pacientului cu simptomatologie specifica de COVID-19” a fost publicat duminica, in Monitorul Oficial, fiind inclus in Planul privind modalitatea de aplicare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de…

- Inca cinci cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate, vineri, informeaza Ministerul Sanatatii. Astfel, totalul imbolnavirilor din Romania cu aceasta noua tulpina a Covid-19, a crescut la 43. „Persoanele infectate cu tulpina Omicron, adica 4 barbati si o femeie au varste cuprinse intre…

- In Municipiul București, precum și in alte 18 județe, crește rata de infectare. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.497 de cazuri noi de COVID-19. Alte 37 de decese au fost raportate de autoritați. Pana astazi, 30 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.807.223 de cazuri de…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, miercuri, de 2,87 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost 3,04. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori continua sa scada in Capitala, coborand luni sub 14 la mia de locuitori. Potrivit Direcției de Sanatate Publica București, rata de infectare in Capitala este luni de 13,87 luni, fața de 14,35 cu o zi in urma. Incidenta cazurilor COVID-19 in București…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, marti, in Bucuresti, de 16,13 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Rata de infectare din Capitala a scazut pentru a patra zi la rand. Astfel, incidența cazurilor de COVID este astazi de 16,13, dupa ce luni a fost de…

- Tragedie la Spitalul de Urgenta din Craiova. Doi oameni au murit in curtea unitatii medicale, in ambulante, transmite Antena 3. Pacientii venisera in stop cardio-respirator. Medicii au incerat sa-i resusciteze in salvari, dar a fost in zadar. Potrivit Antena 3, 9 oameni au murit, 2 dintre ei chiar…