Algoritmul Facebook va avantaja știrile originale Facebook anunța o modificare a algoritmului responsabil de afișarea postarilor, de data aceasta una care vizeaza prioritatea cu care știrile ajung mai sus sau mai jos pe fluxul utilizatorilor. Rankarea cat mai sus in newsfeed-ul Facebook, la fel ca in cazul paginilor de cautare din Google, a ajuns esențiala pentru site-urile web in general și organizațiile media in special, care pot genera astfel mai mult trafic. Esențial in aceasta ecuație este algoritmul pe care Facebook il folosește pentru a stabili ce posturi merita sa apara mai sus pentru un anumit utilizator și ce conținut este mai puțin… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

