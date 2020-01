Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte algerian Abdelmadjid Tebboune l-a numit sambata pe Abdelaziz Djerad in functia de prim-ministru, a anuntat televiziunea publica, citand un comunicat al presedintiei de la Alger, transmite AFP. Abdelaziz Djerad, in varsta de 65 de ani, profesor universitar cu doctorat in…

- Cornel Dinu a vorbit, joi, in cadrul evenimentului in care a fost numit cetațean de onoare al Municipiului București, despre numirea in funcția de selecționer a lui Mirel Radoi, anunța MEDIAFAX.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce…

- Presedintele clubului Viitorul Constanta, Gheorghe Popescu, spera ca echipa nationala sa aiba o alta fata dupa venirea noului selectioner si sa se prezinte cu adevarat bine la meciul cu Islanda din martie anul viitor, contand pentru play-off-ul 2020. El crede ca Islanda are prima sansa in partida…

- ''Impartasesc perceptia celor care gasesc inacceptabila migrarea catre politica, inca din perioada activa, a unui general al Armatei Romaniei. Precedentul este absolut nefast, iar daca de la presedintele Iohannis nu pot emite nicio pretentie (modul in care sfideaza Constitutia a devenit deja marca…

- Presedintele indonezian Joko Widodo a anuntat miercuri componenta noului guvern de la Jakarta, in care l-a numit si pe rivalul sau in alegeri, Prabowo Subianto, care va detine functia de ministru al apararii, transmite dpa. Prabowo Subianto, un fost general cu un trecut controversat in ce priveste drepturile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat joi "rezonabil de increzator" privind ratificarea de catre Parlamentul britanic a acordului de Brexit, afirmand ca vrea sa creada ca "Boris Johnson va avea o majoritate", relateaza AFP, potrivit Agerpres."Sunt multumit ca s-a reusit ajungerea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a supervizat joi manevre militare implicand 12.000 de soldati si lansarea a 16 rachete balistice si de croaziera, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea rusa, relateaza AFP. Aceste exercitii numite "Grom-2019" (Tunet- 2019) se deruleaza de marti in…

- Parlamentul European este dispus sa permita instalarea noii echipe a Comisiei Europene pe 1 decembrie si cere urgentarea procedurilor de numire a comisarilor din partea Romaniei, Ungariei si Frantei, afirma Jaume Duch Guillot, purtatorul de cuvant al Legislativului Uniunii Europene."Presedintele…