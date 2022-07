Stiri pe aceeasi tema

- Confiscat in martie in Gibraltar, iahtul oligarhului rus Dimitri Pumpianski, vizat de sanctiunile britanice impuse in urma invaziei ruse in Ucraina, va fi vandut la licitatie, a decis o instanta din aceasta enclava britanica, relateaza AFP. Ambarcatiunea, aflata sub pavilion maltez si denumita Axioma,…

Algeria a redus cu 25% aprovizionarea cu gaz catre Spania, dupa ce aceasta din urma și-a schimbat poziția pentru a sprijini planul de autonomie al Marocului in Sahara, scrie North Africa Post.

- O nava care transporta 18.000 de tone de porumb ucrainean a sosit luni dimineața devreme intr-un port din nord-vestul Spaniei, folosind ceea ce un grup regional de producatori de hrana pentru animale a descris ca fiind o "noua ruta maritima" care urmarește sa evite blocada impusa de Rusia asupra…

Uniunea Europeana a avertizat Algeria in privinta consecintelor restrictiilor comerciale pe care aceasta le-a impus Spaniei, amenintand Algerul cu masuri de retorsiune daca nu va fi gasita o solutie pentru rezolvarea diferendului, informeaza AFP.

- Formula 1 a ajuns in cea de-a șasea etapa a sezonului din 2022 in Spania, la circuitul Barcelona-Catalunya. Charles Leclerc, pilotul Ferrari și liderul clasamentului, va pleca din pole in cursa programata duminica. Monegascul a fost singurul pilot care a coborat sub 1 minut și 19 secunde pe tur și obține,…

- Grecia a anuntat miercuri ca de la 1 iunie maștile de protecție in avioane si in spatii publice inchise nu vor mai fi obligatorii, relateaza Reuters. Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei (AESA) si Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) au anuntat in aceasta luna…

- Copenhaga l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a da explicatii, dupa ce spatiul aerian al Danemarcei a fost incalcat de un avion rusesc de recunoastere, a anuntat seful diplomatiei daneze citat de AFP. „Ambasadorul rus este convocat la Ministerul de Externe maine (luni – n.r.). O noua incalcare…