Algeria aniversează un an de proteste prin noi demonstrații Mii de algerieni se aduna în capitala Alger pentru a sarbatori prima aniversare a mișcarii, cerand reforme profunde, informeaza Aljazeera.



Demonstranții s-au adunat în capitala Alger, pentru a comemora un an de la începutul unei mișcari de protest care a solicitat plecarea unui lider bolnav și reforme cuprinzatoare, inclusiv o revizuire a elitei de guvernare.



Protestatarii au început organizarea manifestațiilor saptamânale la mijlocul lunii februarie a anului trecut, dupa ce Hotarârea Frontului pentru Eliberarea Naționala (FLN) a anunțat ca fostul…

