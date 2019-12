Stiri pe aceeasi tema

- In Algeria a inceput oficial joi dimineata scrutinul menit sa-l aleaga pe succesorul presedintelui destituit Abdelaziz Bouteflika, scrutin respins masiv de miscarea populara de contestatie a regimului, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Potrivit agentiei de presa oficiale APS, cele circa 61.000…

- Scrutinul prezidențial disputat in aceasta duminica a starnit tot soiul de reacții și din partea unor voci care s-au facut mai puțin auzite in ultima perioada. Un astfel de exemplu ar putea fi și Floricica Dansatoarea, pe care romanii au cunoscut-o ca fiind un influencer ceva mai excentric, atunci cand…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca valoarea totala a contributiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finantarea campaniei electorale la alegerile pentru Presedintele Romaniei din data de 10 noiembrie 2019 este de 70.258.904,02 lei. Din aceasta suma, 69.679.729,11 lei reprezinta…

- Așteptat sa devina operațional in Romania la finalul anului 2019, sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun (țigarete și tutun de rulat) a devenit disponibil mai devreme, mai precis, incepand cu data de 31 octombrie 2019. Sistemul presupune identificarea și urmarirea fiecarui pachet de țigarete…

- Asteptat sa devina operational in Romania la finalul anului 2019, sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun (tigarete si tutun de rulat) a devenit disponibil mai devreme, mai precis, incepand cu data de 31 octombrie 2019. Sistemul presupune identificarea si urmarirea fiecarui pachet…

- Ministrul interimar al Transporturilor Razvan Cuc ar putea ajunge, azi, la DNA, unde a fost chemat pentru audieri in cazul scandalului de la TAROM, informeaza Realitatea Tv. Fosta șefa a companiei de stat, Madalina Mezei, a spus ca, in ziua moțiunii de cenzura, Razvan Cuc i-ar fi cerut sa țina la…

- O romanca a fost ucisa cu sange rece in Italia. Femeia de 31 de ani a fost injunghiata de mai multe ori de sotul ei, tot roman, cand fetita lor era la scoala. Barbatul a fugit apoi cu masina si a incercat sa se sinucida. Carabinierii, insa, l-au gasit in stare grava, in parcarea unui hotel, si l-au…

- Alegerile prezidentiale din Algeria vor avea loc pe 12 decembrie, a anuntat duminica seara presedintele interimar Abdelkader Bensalah, intr-un discurs adresat natiunii, transmis de postul public de televiziune, informeaza AFP si Reuters. Data anuntata coincide cu termenul solicitat de…