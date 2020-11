Algeri SUA: Cine va gestiona furtuna din Mediterana de Est?

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, republicanul Donald Trump , a promis marti ca nu isi va proclama prematur victoria in fata contracandidatului democrat, Joe Biden, transmite dpa. 'Cred ca vom avea victoria. Dar numai cand e victorie. Nu e nevoie sa ne jucam', a raspuns Trump la emisiunea Fox…

- ​Donald Trump a denunțat luni, în ajunul alegerilor prezidențiale, sondajele „false” care îl plaseaza în spatele rivalului sau Joe Biden, aratându-și încrederea într-o victorie, potrivit AFP.„Mâine, vom câștiga înca patru…

- Alegerea președintelui SUA se face prin sufragiu universal indirect, adica americanii desemneaza, pe 3 noiembrie, un grup de mari electori, reuniți in cadrul cunoscutului „Colegiu Electoral”. Astfel se poate ajunge in situația in care președintele SUA nu are și cele mai multe voturi din partea populației.…

- Desi se pozitioneaza ca un adevarat adversar al Beijingului, Donald Trump dispune de un cont bancar în China potrivit mai multor informatii din „New York Times” - relateaza Le Temps, citat de Rador.Donald Trump poseda un cont bancar în China, scrie ziarul american „New…

- Prima dezbatere dintre Donald Trump și Joe Biden, aflați in cursa pentru Casa Alba la alegerile din 3 noiembrie, pare sa fi afectat puternic șansele Președintelui Statelor Unite ale Americii de a fi reales. Biden este cotat acum cu 60% șanse pe Betfair Exchange, conform unui comunicat.Citește…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Allan Lichtman, un profesor de istorie care a prezis rezultatele alegerilor prezidentiale din SUA, incepand din 1984, spune ca Donald Trump va pierde in acest an sefia pentru Casa Alba, conform CNN.Allan Lichtman a prezis corect castigatorul fiecarei curse prezidentiale de la victoria realegerii lui…

