- Opozitia vrea explicatii de la reprezentantii Guvernului, iar social-democratii au cerut deja ca ministrul de Interne sa fie audiat in comisiile de specialitate in legatura cu modul in care romanii au fost lasati sa mearga sa lucreze ca sezonieri in Germania si in alte

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis a anunțat luni ca PSD va solicita, dupa încetarea starii de urgenta, înființarea unei comisii de ancheta în Parlament care sa verifice toate achizitiile facute de Guvern în perioada crizei create de pandemia cu coronavirus. "Va…

- Prim-ministrul Ludovic Orban le transmitesefilor de institutii publice ca nu au voie sa lipseasca, in aceasta perioada, de la munca, chiar daca li se va aplica masura somajului tehnic. "Cu siguranta ca cei care conduc institutiile publice nu pot sa lipseasca (de la serviciu - n.r.). Eu nu am lipsit…

- Cursurile din toate unitațile de invațamant ramansuspendate pe intreaga perioada a starii de urgența decretataluni de șeful statului pe fondul crizei noului coronavirus.Decretul prevede și o serie de masuri din domeniul munciiși protecției sociale, precum faptul ca angajatorii și angajații afectați…