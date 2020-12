Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii și deputații USR au anunțat marți ca urmeaza sa demisioneze in bloc din Parlament, incepand cu ultima zi a actualei legislaturi. Evenimentul n-a mai avut impactul scontat fiindca liderii PSD le-au luta-o inainte USR-istilor, anuntandu-si demisia luni seara. Un rol determinant in aceasta poveste…

- ​Toti parlamentarii USR si-au depus demisiile pentru a nu beneficia de pensii speciale. Dan Barna a declarat ca acestea vor intra in vigoare in ultima zi de mandat a actualei legislaturi. Liderul USR le-a cerut parlamentarilor PSD si PNL sa voteze miercuri abrogarea pensiilor speciale.

- Deputatul PSD de Timiș nu vrea pensie speciala! Pentru asta, social democratul anunța ca iși va da demisia in ultima zi de mandat. Conform legii, pentru a beneficia de pensie speciala, demnitarii trebuie sa aiba un mandat intreg. ”Nu vreau pensie speciala! Pensia trebuie sa fie rezultatul contributivitații,…

- PSD Suceava si-a lansat candidatii la alegerile parlamentare, intr-o conferinta de presa online care a avut loc vineri, 6 noiembrie. Vlad Popescu si-a gasit atunci cu greu cuvintele pentru scurtul discurs pe care l-a sustinut. Pe alocuri, a fost chiar incoerent in exprimare. "Ma numesc Vlad Popescu,…

- Cum vacanțele nu sunt ușor de realizat in aceasta perioada, deputatul liberal de Timiș, Marilen Pirtea, propune o masura imediata ”orientata spre susținerea familiilor de salariați din Romania, dar și a industriei HORECA”, spune acesta. El se gandește la transformarea tichetelor de vacanța in tichete…

- Cornel Samartinean a renunțat la funcția de președinte al PMP Timiș, in urma rezultatelor obținut de PMP la alegerile din 27 septembrie. ”Ieri in sedinta CEN Bucuresti am luat decizia sa imi depun demisia din calitatea de Președinte PMP Timiș. Aceasta decizie vine in urma analizei naționale a rezultatelor…

- Alin Nica, președintele ales al CJ Timiș, a fost validat in funcția de președinte interimar al filialei Timiș de catre Biroul Politic Executiv al PNL In cadrul ședinței a fost validat și Biroul Politic Județean Timiș, care va avea urmatoarea componența: Membri de drept: Alin Nica – președinte interimar,…

- In urma rezultatelor slabe obtinute in unele judete la scrutinul de duminica, se inregistreaza un val de demisii in randul liderilor judeteni ai PNL. Printre demisionari se afla și președintele Organizatiei Judetene a PNL Satu Mare, Adrian Albu, potrivit www.stiripesurse.ro. Dupa Nicolae Robu (PNL Timis)…