- Presedintele Pro Romania a anuntat la PRESSALERT LIVE ca ieri filiala Timis a partidului a depus candidaturile la alegerile parlamentare si ca Titu Bojin, in ciuda insistentelor acestuia dupa fuziunea cu ALDE, nu se regaseste pe lista. Roxana Iliescu a spus ca Adrian Pau e pe locul 1 pe lista formatiunii…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a reacționat, astazi, la atacul dur venit din partea primarului ales al Lugojului, Claudiu Buciu, care, intr-o scrisoare rechizitoriu, a acuzat modul in care au fost intocmite listele pentru alegerile parlamentare. Intrebat de PRESSALERT.ro cum comenteaza…

- Esecul PNL in mai multe judete din tara incepe sa genereze schimbari in functiile de conducere. Dupa ce Nicolae Robu si-a anuntat retragerea din functia de presedinte al PNL Timis, si deputatul Lucian Heius a demisionat din functia de presedinte al PNL Hunedoara.Stire in curs de actualizare.…

- Cristian Moș, co-președintele USR-PLUS Timiș, și Andrei Tița, cel mai tanar primar din țara (25 de ani) ales in urma alegerilor locale de duminica, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre rezultatul alegerilor locale…

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre mutarile rivalilor liberali de pe lista consilierilor județeni, chiar inainte de depunerea candidaturilor. Va reamintim ca Alin Nica, care este candidatul PNL pentru funcția de președinte al consiliului județean s-a retras…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, i-a atacat dur pe rivalii liberali din județ, in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. „Sunt conștient ca partidul din care fac parte a facut greșeli, și are in anumite județe ale țarii atitudini nelalocul lor, prin liderii respectivi.…

- Președintele filialei Timiș a PSD și liderul grupului social-democrat din Camera Deputaților, Alfred Simonis, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala și naționala, dar și…

- Deputatul PSD de Timiș, Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților declara ca Romania are nevoie de un Guvern de uniune naționala și ca, in cazul in care Executivul Orban ar fi demis printr-o moțiune de cenzura, in loc ar trebui pus un Cabinet format din specialiști care nu vor candida…