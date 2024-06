PSD a inregistrat victorii importante in Banat, in județe și orașe considerate fiefuri puternice ale liberalilor in zona de vest a țarii. Rezultatele cele mai importante sunt recaștigarea Consiliului Județean Timiș, respectiv Caraș Severin. Alfred Simonis revine la conducerea județului Timiș dupa doua mandate in Parlamentul Romaniei. Politica facuta pentru cei care te-au ales sa […] The post Alfred Simonis, pariul caștigator al lui Ciolacu și Grindeanu in Banat appeared first on Puterea.ro .