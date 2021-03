Stiri pe aceeasi tema

- Alin Tișe descrie situația din Timiș ca fiind o „bataie de joc” și se declara de acord cu Alin Nica, președintele CJ Timiș, care s-a opus prelungirii carantinei în municipiul Timișoara. Tișe considera ca autoritațile centrale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca hotararea privind prelungirea carantinarii Timisoarei a fost luata conform reglementarilor adoptate in perioada in care a condus Guvernul, mentionand ca, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, nu s-a intrunit majoritatea…

- Carantina din județul Timiș a fost ridicata, sambata seara, dupa ședința Comitetului de Situații de Urgența, in care s-a discutat prelungirea masurii pentru orașul Timișoara și localitațile Dumbravița și Giroc. Alin Nica, presedintele liberal al CJ Timis, acuza ineficienta acestei masuri, pentru ca…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le raspunde celor care il acuza ca el a luat decizia carantinarii orașului de pe Bega, dar și președintelui CJ Timiș, Alin Nica, care a declarat ca edilul „nu a facut nimic pentru a reduce rata de infectare”. In direct la Matinalii Digi FM, Fritz a declarat ca hotararea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational. Alin Nica a afirmat, intr-o declaratie…

- Socialistii reitereaza deschiderea la dialog cu toate fracțiunile și grupurile parlamentare. Despre asta a anuntat liderul PSRM, Igor Dodon. "PSRM va contacta reprezentanții celorlalte fracțiuni și grupuri parlamentare pentru a incepe un dialog.

- Alin Nica a fost vaccinat impotriva COVID-19 in urma cu o saptamana, dar a anunțat ca intra in izolare ca masura de precauție. Pe 17 februarie si-a facut prima doza de vaccin de la AstraZeneca. „Incepand de astazi, timp de 2 saptamani, voi lucra online, de acasa, deoarece sotia mea este confirmata…

- „Invenție a unui autist, bagata pe gat”, astfel a calificat președintele Comisiei parlamentare "Comisia juridica, numiri si imunitati", Vasile Bolea, intenția de autodizolvarea Parlamentului prin votul a 67 de deputați. Deputatul socialist, susține ca unii politicieni „nu-și potolesc fanteziile”, referindu-se…