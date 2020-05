Alfred Simonis, liderul Grupului Parlamentar din Camera Deputaților al PSD, spune ca PNL, atunci cand se afla in opoziție, acuza pe toata lumea de faptul ca se taie 20 de milioane de mc de padure in fiecare an, iar astazi, se opune de fiecare data oricarui demers prin care se incearca limitarea taierilor ilegale.