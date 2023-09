Alfred Simonis a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce se intampla cu pensiile speciale, avand in vedere opozitia Curtii Constitutionale. “Decizia Curtii nu e atat de vehementa. Lasa o portita. Cred ca pana la finalul lunii septembrie, vom adopta legea in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala”, a explicat Alfred Simonis. El a fost intrebat cine sunt cei vizati de aceasta lege. “Toate categoriile de pensii speciale din Romania, respectand decizii. Poate cineva ne va intreba de ce nu le taiati de tot, ca la parlamentari. Acolo unde am putut…