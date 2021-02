Presedintele PSD Timis, Alfred Simoins, este convins ca primarul Dominic Fritrz a ratat sansa de-a face reforma in societatile din subordinea municipalitatii, ramanand astfel captiv unor “interese de grup”. Totodata el acuza un troc la SC Piete intre USR PLUS si PNL, atentionand ca Ionut Nasleu, dupa demitrea din functia de director, ramane membru in ... The post Alfred Simonis denunta un troc intre PNL si USR PLUS la SC Piete appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .