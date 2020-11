Stiri pe aceeasi tema

- In prima sa conferința de presa in calitate de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a abordat problema pandemiei de coronavirus și a precizat ca suntem la o rata de infecție la aproape 6 la mia de locuitori in Timișoara. „Este puțin probabil ca vom putea evita o carantinare a Timișoarei și a zonei periurbane.…

- Comisia Europeana lanseaza un set suplimentar de acțiuni menite sa contribuie la limitarea raspandirii coronavirusului, sa salveze vieți și sa consolideze reziliența pieței interne. In mod concret, masurile au scopul de a ințelege mai bine raspandirea virusului și eficacitatea raspunsului, de a intensifica…

- In județul Timiș exista 16 focare active de coronavirus aflate in supravegherea epidemiologica a Direcției de Sanatate Publica. Autoritațile sanitare anunța ca a izbucnit un nou focar de COVID-19 la Secția de Urologie a Spitalului Județean din Timișoara ... The post Un nou focar de COVID-19 la Secția…

- Telefoanele suna alarmant de 4 ori pe noapte, sa anunțe rata de infectare și sa avertizeze oamenii sa pastreze distanța și sa poarte masca. Cetațenii spun ca alarmele induc panica și disconfort, pe langa faptul ca se repeta obsesiv și inexplicabil. Autoritațile spun ca s-a produs o dereglare a sistemului.…

- Ancheta a polițiștilor timișeni și germani in cazul unui tanar de 26 de ani dat in urmarire naționala și internaționala. Barbatul a fost condamnat cu executare pentru trafic de minori, la Timișoara, insa a fugit de autoritați. S-a ascuns timp de cinci ani, insa a fost prins și reținut in Germania.

- Insulele Scilly, un arhipeleag de insule din Marea Britanie, au raportat ieri primele cazuri de infectare cu coronavirus. In prezent nu se știe daca persoanele infectate sunt rezidenti sau turisti, scrie BBC.Insulele Scilly, situate la 45 de kilometri de peninsulaCornwall se confrunta cu primele cazuri…

- Autoritatile sarbe au publicat, vineri seara, cu aplicare de sambata de la ora 00,00, o noua decizie pentru revizuirea conditiilor de intrare si tranzit in Republica Serbia pentru cetatenii straini provenind din Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia de Nord, a informat sambata Ministerul Afacerilor…

- Ziarul Unirea Șapte județe din Romania, incluse de autoritațile germane in lista „zonelor de risc”. Condiții de intrare pentru cetațenii romani Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat Romania cu privire…