Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a aprobat, marti, la propunerea rectorului Remus Pricopie, suspendarea profesorului universitar Alfred Bulai din toate funcțiile pe care le ocupa.

- Autoritațile au emis, in noaptea de marți spre miercuri, un mesaj Ro-Alert, dupa ce in nordul judetului Tulcea au fost vazute mai multe drone care se apropiau de granita. Din cauza zgomotului produs de explozii, au fost inregistrate nu mai puțin de 10 apeluri la numarul unic de urgența 112. Presa ucraineana…

- In timp ce turiștii din Barcelona risca sa fie stropiți cu pistoale cu apa, cei din orașul Calpe de pe coasta mediteraneana a Spaniei se confrunta cu o alta amenințare: o amenda consistenta pentru ca iși rezerva spațiu pe plaja, noteaza CNN. Intr-un comunicat de presa, consiliul municipal a reamintit…

- Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a declarat ca e posibil sa amane termenele din RO e-TVA cu 6 luni, pana in ianuarie 2025, potrivit publicațiilor Economedia și G4Media. Vineri este ultima ședința a executivului in care guvernul poate da ordonanța de urgența. Decizia va fi luata dupa consultari cu mediul…

- Muncitorii care fac lucrari la borduri in zona centrala a orasului Alexandria, județul Teleorman, au spart de doua ori in doua zile o teava de gaze. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa. Presa locala a relatat ca muncitorii care lucreaza la borduri au spart o teava de gaze, intr-o…

- Presa iraniana a confirmat decesul presedintelui iranian Ebrahim Raisi, in varsta de 63 de ani, si al ministrului de externe Hossein Amir-Abdollahian, in urma prabusirii unui elicopter in provincia muntoasa a tarii, Azerbaidjanul de Est. Niciun supraviețuitor nu a fost gasit la locul prabușirii elicopterului…

- Videoclipul viral cu Marina Satti, reprezentanta Greciei la competiția Eurovision 2024, care a fost surprinsa in timp ce casca și se arata neinteresata, parand chiar ca adoarme la o conferința de presa in timpul declarațiilor reprezentantului Israelului, a generat un val de reacții. This is Greece…