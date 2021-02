In ianuarie, Stellantis a anunțat echipa de conducere a noului grup rezultat in urma fuziunii dintre PSA și Fiat-Chrysler, cu un total de 400.000 de angajați la nivel global. Una dintre mutarile importante la momentul respectiv a fost numirea lui Jean-Philippe Imparato, fost șef Peugeot, drept CEO la Alfa Romeo. Imparato are o misiune foarte importanta, respectiv de a coordona colaborarea dintre Alfa Romeo, DS și Lancia pentru dezvoltarea in...