Stiri pe aceeasi tema

- Grecia ”isi reia astazi in maini destinul”, s-a felicitat marti premierul grec Alexis Tsipras, intr-un mesaj televizat de pe Insula Itaca – simbolul lungii calatorii a lui Ulyse, relateaza AFP. Dorind sa marcheze prima zi a ”noii ere” a tarii sale ”debarasate” de planuri internationale de ajutorare…

- Grecia "iși reia astazi destinul in maini", a declarat marți premierul grec Alexis Tsipras, intr-un discurs susținut in insula Itaca, simbol al lunii calatorii a lui Ulise, pentru a marca sfarșitul celor opt ani de austeritate impuși in cadrul programelor de ajutor financiar impuse de creditorii țarii,…

- Guvernul grec, criticat din cauza modului in care a gestionat incendiul sangeros de la Atena soldat cu 90 de morti, potrivit unui nou bilant, i-a inlocuit duminica pe comandantii politiei si pompierilor, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Conducerea pompierilor este asigurata de-acum de catre…

- O placuta din lut gravata cu cateva versuri din "Odiseea" lui Homer, descoperita de arheologi in Grecia, ar putea reprezenta cel mai vechi text din poemul antic pastrat pana in prezent, a anuntat Ministerul Culturii din aceasta tara, citat de Reuters.

- Seful partidului populist Grecii Independenti, Panos Kammenos, partenerul de coalitie al premierului grec Alexis Tsipras, a prefigurat marti o noua criza guvernamentala in legatura cu acordul cu Skopje privind viitoarea denumire a fostei republici iugoslave Macedonia, spunand ca acordul trebuie sa…

- Presedintele macedonean Gjorge Ivanov a declarat miercuri ca nu va semna acordul privind schimbarea numelui tarii in Republica Macedonia de Nord, la care s-a ajuns cu Grecia la nivel de prim-ministri, informeaza Reuters. Premierul macedonean, Zoran Zaev, si omologul sau grec, Alexis Tsipras, au convenit…

- Dupa 27 de ani de conflicte diplomatice, grecii și macedonenii au ajuns la un acord privind numele Macedoniei, a anunțat premierul grec Alexis Tsipras, citat de presa internaționala. Cele doua țari balcanice au semnat un acord, potrivit caruia, mica țara ex-iugoslava va avea un nume compus: Republica…

- Scolile au fost inchise, iar spitalele au tratat doar situatiile de urgenta. A fost de asemenea dificil de gasit stiri locale in limba greaca, in timp ce jurnalistii au participat si ei la actiunile greviste. Aproximativ 8.000 de demonstranti au iesit pe strazile Atenei in jurul pranzului,…