Grecia "iși reia astazi destinul in maini", a declarat marți premierul grec Alexis Tsipras, intr-un discurs susținut in insula Itaca, simbol al lunii calatorii a lui Ulise, pentru a marca sfarșitul celor opt ani de austeritate impuși in cadrul programelor de ajutor financiar impuse de creditorii țarii, Uniunea Europeana și Fondul Monetar Internațional, scrie AFP.