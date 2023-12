Stiri pe aceeasi tema

- Incepe Targul de Craciun al Meșterilor Populari! Evenimentul este la a III a ediție și se va desfașura in Piața Unirii pana la 17 decembrie Silvia Cozminca, președinte la Asociatia Art-Meșteșugurile Prutului, in direct in matinal Radio Iași http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/12/craciun-audio.mp3…

- Studenții de la Electrotehnica – Moș Craciun pentru doua familii fara posibilitați materiale. Sarbatorile de iarna aduc fericire și entuziasm in viața copiilor și nu numai. Nu toți suntem norocoși sa avem toate cele necesare pentru a avea niște sarbatori fericite alaturi de familie. Festivalul Caritabil…

- La Targul de Craciun de anul acesta, pofticioșii care vor sa aiba produse tradiționale aduse direct de la munte pe masa de sarbatori, se pot delecta cu „branza in barbanța”, produs atestat ca produs tradițional ecologic, adus tocmai de la Ruștior. Grigore Creța, un producator din Ruștior care deține…

- Gabriela Bobu, președintele Asociației ”Prietenii Scolii Valea Lupului” in direct in matinalul de la Radio Romania Iași, ne-a vorbit despre ”Cercul Siguranței”, proiect pentru a preveni și combate bullying-ul. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/11/27-nov-BD-Adina.mp3

- Joi, se implinesc 82 de ani de la inființarea postului public teritorial Radio Romania Iași, la 2 noiembrie 1941. Cu acest prilej, maine, la sediul Radio Iași va avea loc prezentarea carții „Rost și randuiala in satul romanesc” a sociologului Eugen D. Neculau. Volumul editat de Marcel Lutic și de colega…

- Andra Andriuca in direct la Radio Iași. Artista ieșeana, Andra Andriuca iți lanseaza, astazi, 26 octombrie, de la ora 12:00, videoclipul piesei ”Se aude” pe YouTube. Mai multe detalii in matinal: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/10/26-oct-cantareata.mp3

- Targurile de Craciun vor funcționa in Romania și nu vor fi afectate de noua ordonanța de reducere a cheltuielilor Targurile de Craciun vor funcționa in Romania și nu vor fi afectate de noua ordonanța de reducere a cheltuielilor, lansata in dezbatere marți, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. ”Asta spune…

- Omul care aduce vestea: AIESEC Iași recruteaza și va cheama la Heading for the Future! Vrei sa-ți depașești barierele? ����Creeaza conexiuni durabile și de impact pentru studenția și viața ta profesionala, alaturi de persoane cu care imparți aceleași valori! ��Inscrie-te la Heading for The Future și…