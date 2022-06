Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au interpretat Lady Gaga, Bradley Cooper, cu celebra melodie Shallow. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șasea ediție a sezonului 17. Un moment care a copleșit intreg platoul de emoție.

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au interpretat trupa Black Eyed Peas, cu celebra melodie "Pump It". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a patra ediție a sezonului 17. Artiștii au fost puși in dificultate de șase pagini de text!

- Alexia Talavutis si Dima Trofim i-au interpretat pe Viorica de la Clejani și Nelu Ploieșteanu, cu celebra melodie "Anii mei și tinerețea". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a treia ediție a sezonului 17.

- Emi si Cuza au castigat cea de-a doua gala de la „Te cunosc de undeva!” cu transformarea in Rednex. Jurații au fost impresionați de spectacolul pe care l-au oferit in platoul de la Antena 1. Aventura tranformarilor a continuat aseara la Antena 1, cu personaje pe masura concurentilor, muzica live și…

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au facut un show de zile mari interpretand piesa Ummbakkum, cantata de artiștii Mika Singh și Iulia Vantur, in a doua ediție a show-ului te cunosc de Undeva! Cuplul a adus Bollywood-ul pe scena transformarilor.

- Michael Jackson este artistul care i-a ajutat pe Alexia si Dima sa castige prima ediție din sezonul 17 Te cunosc de Undeva! Iata momentul spectaculos care i-a dus in varful clasamentului și a impresionat jurații.

- Dupa 10 ani de prietenie și dupa ce au facut echipa in La La Band, acum Dima Trofim și Alexia Țalavutis fac echipa și la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți au ridicat juriul, colegii de la canapea și publicul in picioare dupa momentul lor de-a dreptul fascinant. Aceștia s-au transformat in Michael…

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va putea fi urmarit in curand, la Antena 1, iar show-ul vine cu o multime de surprize. Concurenti unul si unul au pornit in provocarea spectaculosului joc al transformarilor, intr-un sezon al duetelor. Emi si Cuza, Ana si…