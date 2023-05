Stiri pe aceeasi tema

- S-au anunțat deja cele 9 echipe care vor merge pe Drumul Soarelui, la America Express. Printre echipe se afla Iulia Albu și partenerul ei, Mike, care vor da ce au mai bun pentru aceasta competiție. Recent, criticul de moda a transmis un mesaj emoționant despre participarea la emisiune. Iata ce a postat…

- George Tanase și Ionuț Rusu se numara printre perechile care vor participa la America Express, sezonul 6. Dupa ce vestea a fost data in mod ofocial, George Tanase a oferit prima reațcie in mediul online.

- Alexia Eram și fratele ei, Aris Eram, participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Pe rețelele personale de socializare, influencerița a transmis un mesaj emoționant, dupa ce a anunțat ca va merge in emisiunea de pe Antena 1. Iata ce a postat iubita lui Mario Fresh pe Instagram!

- Noua echipe sunt pregatite pentru aventura vieții lor și vor avea parte de adevarate provocari intr-un nou sezon America Express - Drumul Aurului. S-au anunțat concurenții care vor participa in competiția de la Antena 1. Printre ei se numara Iulia Albu și partenerul ei, Mike, dar și Alexia Eram alaturi…

- Sezonul 6 America Express se apropie cu pași repezi. 9 perechi de vedete sunt pregatite sa porneasca in aventura vieții lor in cel mai provocator reality show din Romania. America Express ii va duce pe concurenți pe Drumul Soarelui, ce trece prin Columbia, Ecuador și Argentina. In curand, la Antena…

- Surpriza de proporții pentru fanii concursului ”America Express”, show difuzat de Antena 1! Pe lista participanților figureaza și Iulia Albu, cu iubitul ei, Mihai Alexandru. La aflarea veștii, Mihai Albu, fostul soț al Iuliei, ne-a marturisit, exclusiv pentru Playtech Știri, ca ar fi incantat ca fiica…

- In ediția de duminca a reality-show-ului s-au desfașurat cele mai dificile probe cu mancare de pana acum. Echipele au avut cateva misiuni ce implicau „delicatese“ din Columbia. In meniu: porcușori de Guineea prajiți, viermi și furnici. La micul dejun, fiecare echipa a avut de consumat doi viermi mari.…

- In ediția din aceasta seara, o echipa a fost eliminata chiar inainte de a ajunge in Columbia. Concurenții nu se așteptau ca vulturul sa fie roșu, moment in care au marturisit ca s-au ințeles de minune cu echipa care tocmai a fost eliminata.