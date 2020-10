Alexia: „Niciodată nu mi-am imaginat cât îți poate schimba viața un animăluț. Miți și Luna mi-au făcut viața mai frumoasă!“ Alexia a știut mereu ca vrea sa-și cladeasca o cariera in muzica, a inceput sa cante de cand era foarte mica, iar primele cantece le-a invațat de la bunica ei. La numai 17 ani a lansat trei piese care se aud pe radio și au succes și pe platformele digitale („Cronic“ – feat. DJ Project, „Pentru tine“ și „Infinity“ – feat. Mindblow), dar și-a construit și o comunitate foarte frumoasa in online, unde este extrem de activa, iar urmaritorii ei sunt primii care afla noutațile artistei. Cu toate ca se considera un copil al muzicii și toate visurile ei sunt legate de muzica, Alexia a iubit intotdeauna… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stimați salajeni, sper ca acest gand al meu indreptat spre dumneavoastra sa va gaseasca sanatoși alaturi de familie și cei apropiați. Contextul dificil in care ne poziționam astazi, ne indeamna la solidaritate. Trebuie sa redevenim o COMUNITATE! Responsabilitatea fiecaruia este vitala. La inceputul…

- Mihai Sturzu a facut parte din trupa Hi-Q timp de 18 ani. Dupa ce a renunțat la muzica, acesta a intrat in politica, insa in scurt timp s-a retras. Acum, artistul este pilot și povestește cum s-a schimbat viața lui de cand a ales aceasta meserie. „Profesional, sunt foarte concentrat pe aviație. Suna…

- Un barbat in varsta de 89 de ani a avut parte de o surpriza care i-a schimbat viața. Batranul, care livreaza pizza, a primit un bacșiș in valoare de 12.000 de dolari de la o familie celebra pe TikTok, scrie CNN .

- Raluca Arvat a prezentat ani la rand știrile sportive de la Pro TV, fiind una dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. Acum, aceasta poate fi vazuta la pupitrul știrilor TVR 2 și tot mai rar la evenimentele publice. In ultima vreme, Raluca și-a dedicat tot timpul liber familiei sale și…

- Alexia este o artista cu un talent uriaș, extrem de expresiva și camelonica. Dupa ce prima sa piesa, Cronic, feat. DJ Project, s-a bucurat de succes, Alexia lanseaza Pentru tine, o melodie sensibila, cu un mesaj puternic, despre sacrificiile pe care o persoana le poate face intr-o relație de iubire.…

- Alexia este o artista cu un talent uriaș, extrem de expresiva și camelonica. Dupa ce prima sa piesa, Cronic, feat. DJ Project, s-a bucurat de succes, Alexia lanseaza Pentru tine, o melodie sensibila, cu un mesaj puternic, despre sacrificiile pe care o persoana le poate face intr-o relație de iubire.…

- Medic, jurnalist, om de televiziune și mama de adolescenta, Oana Cuzino nu numai ca este neobosita, dar exceleaza pe toate planurile. De unde toata aceasta energie? Secretul consta in faptul ca face totul cu pasiune. Am simțit asta in fiecare cuvant rostit, dar mai ales cand ne-a vorbit despre Naomi,…

- Femeia a marturisit ca acesta a fost cel mai dureros moment din viata ei. Nu se gandea niciodata ca va ajunge sa isi inmormanteze propriul copil. In acelasi timp, Annamaria a tinut sa le multumeasca celor care i-au fost alaturi si au sustinut-o din punct de vedere moral. „Azi am trecut peste cel mai…