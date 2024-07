Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-au afișat rezultatele de la Evaluarea Naționala. Cei nemulțumiți pot depune contestații. Cea mai mare medie din acest an de la Evaluarea Naționala aparține lui Armand Majer de la Liceul Teoretic Carei, care a fost și șef de promoție. Un elev sarguincios care a absolvit la secția germana. Armand…

- Rata de promovare in județul Buzau, a absolvenților de clasa a VIII-a, la Evaluare Naționala, este de 70.06%, inainte de contestații. Din 3.365 de elevi inscriși, au fost prezenți 3.133, din care 2.195 au obținut medii peste 5. Rata de promovare la Limba și literatura romana este de 76.13%, in timp…

- Astazi, 3 iulie au fost afișate primele rezultate pentru examenul de Evaluare Naționala pe site-ul http://evaluare.edu.ro/ . Rezultatele pentru județul Neamț le puteți vedea aici . In județul Neamț au susținut examenul 3924 de elevi, din cei 3972 inscriși. Dintre aceștia, 2683 au reușit sa obțina cel…

- Astazi, 27 iunie, in centrele de examen din municipiul Buzau s-a desfașurat a doua proba scrisa a examenul de Evaluare Naționala, respectiv proba de matematica. La aceasta proba au fost prezenți 3.134 candidați și au absentat 231. Primele rezultate vor fi afișate miercuri, 3 iulie pana la ora 14.00,…

- Denisa Georgiana Banu, eleva in clasa a VII-a la Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, profilul „Științele naturii”, premiata recent de Societatea de Chimie din Romania (SChR) la Olimpiada Naționala de Chimie, desfașurata anul acesta in premiera la Buzau, pentru rezultatele deosebite obținute la proba teoretica…

- Doi elevi buzoieni au fost premiați de Societatea de Chimie din Romania (SChR) la Olimpiada Naționala de Chimie, desfașurata anul acesta in premiera la Buzau, in perioada 28 aprilie – 2 mai. Este vorba despre elevul Rareș Razvan Gheorghe, elev in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala „Cpt. Av. Mircea…

- Buzaul a primit de duminica, 28 aprilie, 340 de elevi olimpici calificați la etapa naționala a Olimpiadei Naționale de Chimie (ONCh). Elevii au avut prima proba, cea teoretica, luni, de la ora 9.00, timp de trei ore. Proba practica a fost marți, 30 aprilie, de la ora 9. Olimpiada s-a incheiat joi, 2…

- Una dintre cele mai importante olimpiade școlare la nivel național s-a desfașurat la Buzau, vineri, 26 aprilie. Este vorba despre Olimpiada Naționala de Pedagogie și Psihologie, in premiera la Buzau, care s-a desfașurat, așa cum a spus Cristina Iacob, directoarea Colegiului Național Pedagogic „Spiru…