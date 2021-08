Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani și o femeie de 28 de ani au murit, miercuri, dupa ce mașina lor a lovit un microbuz in care se aflau opt persoane. Accidentul s-a produs pe DE 583, antre Strunga și Targu Frumos, in...

- O femeie in varsta de 40 de ani, pasager in microbuzul implicat ieri in accidentul feroviar din Urișor a decedat la un spital din Cluj, acolo unde a fost transportata de un echipaj medical. Femeia era din localitatea Darabani, județul Botoșani. Fiica ei – o minora in varsta de 13 ani – se afla in stare…

- Opt persoane au fost ranite luni, dupa ce un microbuz a fost lovit de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata din judetul Cluj. Autoritatile au activat planul rosu de interventie și au trimis la fața locului un elicopter SMURD pentru a prelua una dintre victime, o fetița de 13 ani.

- Patru persoane și-au pierdut viața vineri, intr-un accident rutier petrecut pe Calea Șurii Mici la Sibiu. Aceștia se aflau intr-un autoturism Dacia Duster care a intrat in coliziune cu un TIR. Accidentul s-a petrecut la intersecție cu DN7H. Cele patru persoane prezentau leziuni incompatibile cu viața,…

- Tragedia s-a petrecut luni la Cordoba, Spania. Locul unde s-a petrecut accidentul este cu adevarat blestemat. Zeci de oameni și-au pierdut viața in ultimii ani. Printre ei sunt și patru romani, care au murit pe loc in urma unui impact similar, și al cincilea a fost grav ranit. Accidentul rutier de luni,…

- 3 moldoveni au decedat in urma unui accident produs in aceasta dupa amiaza in apropierea orașului Huedin, județul Cluj. Printre cei rapuși este și un copil de 6 de ani. Accidentul s-a produs astazi in apropierea orașului Huedin, județul Cluj, cu implicarea unui automobil și a unui camion, care s-a soldat…

- Trei persoane, intre care un copil de 6 ani, au murit, miercuri, pe Drumul Național 1 E60, dupa ce o mașina a lovit un camion, intre localitațile Morlaca și Hodiș. Un baiat de 10 ani a fost dus la spital. Potrivit Poliției Cluj, accidentul s-a produs pe DN1 E60, la intersecția cu DC 126, intre…

- O fetița de 12 ani a fost ranita, sambata, in urma unui carambol in care au fost implicate patru mașini, pe DN 1, in apropiere de sensul giratoriu cu DN 7. Accidentul rutier s-a produs dupa ce un sibian...