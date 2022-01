Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt din ce in ce mai apropiați și nu ezita sa arate acest lucru in fața tuturor celor care-i urmaresc pe rețelele de socializare. Recent, cei doi au postat un videoclip in care se plimbau, ca doi indragostiți, cu barca, chiar cand s-a lasat seara. Iata cum au reacționat…

- Mario Fresh și Alexia Eram traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cinci ani. Cuplul celebru format din cei doi tineri este extrem de indragit, chiar daca de-a lungul timpul intre ei au existat și desparțiri. Recent, paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele cantarețului și a iubitei sale și i-au surprins…

- Imagini spectaculoase cu Florin Piersic! Ajuns la varsta de 85 de ani, cunoscutul actor se afla intr-o forma de zile mari. Acesta a mers in Dubai, unde realizeaza un proiect alaturi de o alta vedeta extrem de cunoscuta de la Antena 1. Fanii starului au ramas uimiți cand au vazut cat de bine arata! Cum…

- Mario Fresh are o relație de mulți ani cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca. Cei doi și-au cunoscut de mult timp reciproc parinții, iar cantarețul a mers de multe ori in caza prezentatoarei de la Pro Tv. Mario și Alexa sunt impreuna de cinci ani și relația lor merge bine in continuare, asta deși au […]…

- Alexia Eram, in varsta de 21 de ani, se bucura de un real succes. Fiica Andreei Esca a pozat in sutien și a incarcat imaginea pe Instagram, acolo unde a primit zeci de mii de aprecieri și peste o suta de comentarii. Alexia Eram este urmarita de aproximativ 700 de mii de persoane pe Instagram , iar fotografiile…

- Recent s-a aflat ca Walter Zenga are o noua relație, dupa ce ar fi divorțat de Raluca. Fostul antrenor din Liga I s-a intors in Dubai la copiii sai, dupa ce s-a spus ca s-a mutat in Milano dupa desparțire. Dupa 15 ani de casnicie, Raluca și Walter Zenga au decis sa puna punct relației. Au mai incercat…

- Mario Fresh a facut clarificarile pe care toata lumea le aștepta cu sufletul la gura. Fostul protejat al lui Alex Velea s-a sarutat cu celebra cantareața Mira, iar fotografia a ajuns pe rețelele de socializare și s-a viralizat in cel mai scurt timp. Ei bine, cum ramane cu iubita lui, Alexia Eram?! Iata…

- Mario Fresh și Mira formeaza cel mai nou cuplu din lumea showbiz-ului romanesc?! Recent, cei doi au postat o fotografie in care se saruta cu foc, insa nu au dat prea multe detalii. Imaginea cu sarutul buclucaș s-a viralizat in cel mai scurt timp pe rețellee de socializare, iar fanii i-au asaltat cu…