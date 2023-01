Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu s-a confruntat cu probleme de sanatate, din cauza carora a ajuns la perfuzii. Vedeta a marturist la Antena Stars momentele neplacute prin care a trecut, dar și care a fost motivul pentru care a ajuns pe mana medicilor.

- Xonia, in varsta de 33 de ani, a renunțat la concertele de Revelion de anul acesta. Artista va sta de data asta alaturi de familie și recunoaște ca din cauza unor probleme de sanatate, are nevoie de pauza. Vedeta susține ca are nevoie de odihna. Xonia a explicat ca este important ca, din cand in cand,…

- Alexia Eram petrece Craciunul alaturi de familie, iar Mario Fresh a ramas in Romania. Aceștia au decis sa mearga in New York timp de o saptamana, timp in care iși vor crea numeroase amintiri frumoase. Vedeta a impartașit cu fanii din mediul online mai multe fotografii din metropola.

- Cristina Șișcanu și-a ingrijorat fanii din mediul online, asta dupa ce a dezvaluit pe rețelele de socializare ca micuța ei, Petra, nu s-a simțit bine și a fost nevoita sa-și anuleze toate planurile. Iata ce a pațit fiica ei!

- Amna este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Pentru ca are numeroase concerte, pe care le susține seara, cantareața s-a obișnuit deja cu programul agitat. Insa, vedeta a precizat ca se simte mult mai bine cand doarme mai puține ore. Totuși, chiar și pe Amna o ajunge oboseala, care nu…

- Larisa Udila este destul de activa pe rețelele de socializare personale, iar ea mereu vorbește cu fanii ei din mediul online despre tot ceea ce i se intampla in viața. De aceasta data, vedeta și-a ingrijorat fanii, asta pentru ca a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce a pațit bruneta!