Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram este tanara diva din showbiz care nu are nici macar o apariție in care sa nu fie ca scoasa din cutie. Insa, acest lucru s-a intamplat pana acum, caci plecata fiind in Maldive, acolo unde se bucura de plajele insorite alaturi de prietenele sale, vedeta a dat uitarii produselor de machiaj…

- Mario Fresh și Alexia Eram, deși, sunt foarte tineri, formeaza deja un cuplu de peste patru ani. Cei doi au planuri serioase de viitor. Cu toate acestea, un lucru il enerveaza pe artist la iubita lui. Mario Fresh, detaliul neștiut despre iubita Mario Fresh și Alexia Eram formeaza un frumos cuplu de…

- Alexia Eram nu și-a inceput deloc bine saptamana din cauza unui incident extrem de banal, la care s-a supus singura. Unde mai pui ca tanara va ajunge acum și pe mana medicilor. Iubita lui Mario Fresh le-a dezvaluit celor din mediul online ce a pațit de acum vorbește doar cu jumatate de gura.

- Alexia Eram și-a luat toți fanii prin surprindere, dupa ce i-a anunțat ca a ajuns din nou pe mainile medicilor, la scurt timp dupa ce a fost operata de urgența, de apendicita. Pentru a nu-i ține prea mult pe jar pe internauți, fiica Andreei Esca le-a oferit și primele imagini, povestindu-le motivul…

- Unul din cele mai longevive și simpatice cupluri de tineri din showbiz-ul romanesc a surprins cu recentele marturii. Alexia Eram și Mario Fresh au dezvaluit cand și-ar placea sa devina parinți. La raspunsul acesta nu se așteptau unii dintre fani. Alexia Eram și Mario Fresh, detalii din relație. Cand…

- Lidia Buble și-a surprins toți admiratorii! Frumoasa cantareața a facut o dezvaluire uluitoare ce i-a determinat pe internauți sa se intrebe daca nu cumva vedeta este deja pregatita sa devina mama! Iata ce a spus fosta iubita a lui Razvan Simion despre copii!