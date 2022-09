Stiri pe aceeasi tema

- Astazi e o zi importanta pentru Mario Fresh, asta pentru ca artistul iși sarbatorește ziua de naștere. Tanarul a implinit varsta de 23 de ani, iar cu aceasta ocazie iubita lui, Alexia Eram, i-a facut o urare speciala pe Instagram.

- Ce nu face Mario Fresh pentru a-și surprinde partenera?! Ei bine, fostul protejat al lui Alex Velea poate fi considerat un iubit atent, grijuliu și romantic, iar imaginile pe care Alexia Eram le-a postat pe rețelele de socializare sunt dovada vie in acest sens. Cei doi au implinit astazi șase ani de…

- Andreea Esca a anunțat azi, printr-o postare pe rețelele de socializare, ca e ziua de naștere a fiului ei. Aris Melkior Eram a implinit 19 ani, iar mama lui celebra i-a transmis un mesaj emoționant. Prezentatoarea de la Pro TV și-a descris fiul in cateva cuvinte și a și dezvaluit cat de mandra e de…

- Alexia Eram și Mario Fresh implinesc 6 de relație peste doar o saptamana. Cei doi tineri indragostiți au trecut și prin momente mai puțin frumoase de-a lungul timpul, așa cum este și normal intr-o relație de lunga durata. Nu de mult s-a speculat ca cei doi s-ar fi desparțit și asta pentru ca nu se mai…

- Peste doar o saptamana, Mario Fresh și Alexia Eram sarbatoresc 6 ani de relație. Recent, fanii au crezut ca cei doi s-au desparțit, dupa ce artistul a lipsit de la festivitatea de absolvire a fiicei Andreei Esca. Mario Fresh și Alexia Eram formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul…

- Ieri, 13 iulie a fost o zi cu noroc pentru Alexia Eram. Fata Andreei Esca a anunțat in mediul online ca a obținut permisul de conducere. Totodata, ea a intrat in direct in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a facut dezvaluiri pe larg despre bucuria ca a devenit șoferița. Alexia Eram a postat mai multe…

- Alexia Eram a absolvit facultatea in urma cu doar cateva zile, iar marele absent de la eveniment a fost iubitul Mario Fresh. Absența sa a dat naștere speculațiilor, iar mulți s-au grabit sa insinueze ca relația dintre ei este pe butuci. Nimic mai adevarat! Iata imaginile care demonstreaza ca totul este…

- In weekendul care a trecut, Vincenzo Castellano și-a sarbatorit ziua de naștere in Romania, nu in Italia, acolo unde locuiește. Fostul soț al Antoniei a petrecut alaturi de prieteni la un restaurant al familiei pana dimineața. A implinit 35 de ani a a avut parte de o petrecere de pomina. Restaurantul…