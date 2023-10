Stiri pe aceeasi tema

- La scurt tip dupa ce a confirmat ca are o noua relație dupa desparțirea de Oana Roman, Marius Elisei a publiccat prima imagine cu iubita lui. Acesta i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare.„Iți mulțumesc pentru tot, iți mulțumesc penteu ca mi-ai pus din nou zambetul pe buze, iți mulțumesc…

- Alexia Eram a raspuns provocarii lansate de America Express și a ales sa participe alaturi de fratele sau, Aris Eram la celebrul show. Foarte multe persoane se intreaba ce studii are concurenta. Ce studii are Alexia Eram? Alexa Eram nu s-a rezumat doar la a merge la liceu ci a decis sa-și aprofundeze…

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Alexia Eram. Concurenta de la America Express iși sarbatorește ziua de naștere, caci a implinit 23 de ani, iar Mario Fresh i-a transmis un mesaj emoționant.

- atalin Bordea a fost deranjat dupa ce o femeie i-a spus ca toți barbații sunt la fel. Pe rețelele sale personale de socializare, comediantul a transmis un mesaj tranșant. Iata ce a postat caștigatorul de la America Express pe pagina lui de Instagram!

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in 2016, iar de atunci au fost discreți cu viața lor personala, cei doi aparand rar impreuna in public. Recent, s-a spus ca ar fi in prag de divorț, dupa ce vedeta a postat pe contul de socializare mai multe mesaje ce lasa loc de interpretari. In realitate,…

- Alexia Eram a ajuns la medic dupa ce s-a intors din America Latina. Aceasta și-a dorit un control amanunțit pentru a fi sigura ca nu a pațit nimic cat timp a fost in emisiune, pe un alt continent.

- Claudia Florescu este foarte activa pe rețelele personale de socializare și ori de cate ori are ocazia impartașește atat momentele frumoase din viața ei, cat și cele mai puțin frumoase cu fanii sai. De aceasta data, concurenta de la Insula Iubirii a postat un mesaj neașteptat. Iata ce a transmis iubita…

- Oana Zavoranu, in varsta de 50 de ani, a disparut o perioada din mediul online, iar acum a revenit cu un mesaj controversat. Vedeta nu a dat prea multe detalii, insa a lasat sa se ințeleaga ca a intrat intr-un alt conflict.„Ești geana pe mine, știu. Sunt coșmarul tau cel mai rau. Eu nu pierd niciodata,…