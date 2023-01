Alexia Eram, goală pușcă pe Instagram! Fiica Andreei Esca face o avere de pe urma postărilor sale Ca influencer de succes, Alexia Eram a gasit calea potrivita sa ramana in centrul atenției. Recunoscatoare sprijinului oferit de celebra sa mama, acum majora fiica a Andreei Esca iși croiește o cariera de content creator pe Instagram și alte rețele și specialist in consultanța de imagine. Imbracata cat mai lejer, uneori spre deloc, așa cum o descoperim in ultimul sau pictorial din vacanța, Alexia Eram (22 ani) știe sa punctele momentele importante din viața sa, asta spre deliciul urmaritorilor sai al caror numar-peste 724.000- o ajuta sa ramana una din cele mai populare romance frumoase. Alexia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

