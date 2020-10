Stiri pe aceeasi tema

- Ce sa mai, e razboi mare intre Lino Golden, Mario Fresh și Alexia Eram cu Alex Velea și Antonia. Se pare ca Lino Golden și Mario Fresh, copiii ”de suflet” ai lui Alex Velea l-au parasit pe cel care i-a lansat și nu au facut-o intr-un mod prea elegant. Alex Velea s-a certat cu Mario […] The post Alex…

- Sambata, 15 august, in ziua in care este celebrata Sfanta Maria, Laura Cosoi (38 de ani) a adus pe lume al doilea copil, tot o fiica, Vera. Actrița mai este mama unei fiice in varsta de 2 ani, Rita. Din luna august a anului 2015, Laura este casatorita cu omul de afaceri Cosmin Curticapean. Laura Cosoi…

- O tanara din Romania caștiga 46 de mii de lire sterline anual intr-un mod … inedit. Ce parte a corpului iși fotografiaza in schimbul acestei sume de bani? In urma cu cațiva ani, Ruxandra Grigoriu (31 de ani) a primit un mesaj in care i se solicita o imagine cu picioarele in schimbul unei sume de bani.…

- Sandra Izbașa traiește o frumoasa poveste de dragoste cu actorul Razvan Banica, insa abia acum, la luni bune de la incpeutul poveștii de dragoste, gimnasta a decis sa publice o fotografie alaturi de el.

- Dupa ce și-a sarbatorit ziua de naștere, pe 31 august, Alexia Eram a plecat intr-o vacanța pe insula Thassos, alaturi de iubitul ei Mario Fresh. Vloggerița, in varsta de 20 de ani, le-a impartașit imediat fanilor primele imagini de pe plajele insorite ale Greciei.

- Mario Fresh a fost nevoit sa mearga de urgența la spital dupa ce a calcat pe un arici de mare, care l-a ințepat de zeci de ori in talpa, relateaza revista VIVA!. Alexandre Eram, prima aparitie dupa ce a avut probleme mari din cauza Covid-19. Cum arata acum sotul Andreei Esca FOTO "Mergem…

- Fiica Andreei Esca a plecat in vacanța la mare, alaturi de iubitul sau. Cei doi nu au plecat singuri, ci cu gașca de prieteni, insa se arata extrem de indragostiți unul de celalalt. Romantismul a fost la el acasa și seara trecuta, cand Mario Fresh și Alexia Eram au luat cina la un local de fițe din…