Stiri pe aceeasi tema

- Indragita actrița Cristina Ciobanașu le pregatește telespectatorilor mari surprize, pe care aceștia le vor putea descoperi in cadrului celui de-al doilea sezon al serialului “Fructul oprit”. Una dintre ele a fost deja dezvaluita și consta intr-o schimbare radicala de look, la care artista a apelat pentru…

- Mario Fresh a lansat o piesa noua, in semn de „ramas bun” pentru Alexia Eram. Fiica Andreei Esca urmeaza sa plece la studii in strainatate, iar cei doi indragostiti sunt foarte suparati din cauza faptului ca nu se mai pot vedea asa des. In videoclipul piesei „Daca pleci” apare si Alexia Eram, personaj…

- Lidia Buble este adepta schimbarilor radicale de look in ultima vreme. Cantareața a inceput sa se tunda din ce in ce mai scurt. Daca in trecut a optat pentru un bob oarecum lung, acum și-a scurtat parul și mai tare. Artista s-a fotografiat cu noua tunsoare, iar fanii au reacționat imediat. (Console…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt indragostiți lulea unul de celalalt și chiar se gandesc la casatorie. Relația lor a inceput acum doi ani, cand cei doi nu erau inca la varsta majoratului. Mai mult, mama Alexiei, Andreea Esca, il place pe baiat. Cei doi s-au cunoscut la o lansare a unei melodii, iar cea…

- Vesti nu foarte bune pentru șoferii romani! Potrivit unei noi legi, care va intra in vigoare incepand cu 20 mai, cei care vor sa-și achiziționeze o mașina second-hand, vor fi obligați sa anunțe acest lucru in termen de 90 de zile de la data dobandirii vehicului. In caz contrar, amenzile sunt foarte…

- Gabriel Tamaș traverseaza o perioada buna a carierei sale așa ca s-a hotarat sa faca și o schimbare de look. O schimbare care sa scoata in evidența voioșia și pozitivitatea lui Gabriel Tamaș. Așa ca sportivul a dat o fuga la un salon de infrumusețare din Israel, acolo unde joaca pentru echipa Hapoel…

- Augustin Viziru este unul dintre cei mai ravniți burlaci din Romania. Nu este zi in care sa nu dea autografe admiratorilor, dar mai ales admiratoarelor de toate varstele. Cu toții, insa, vor fi luați prin surprindere acum, pentru ca actorul și-a schimbat radical look-ul. CANCAN.ro, site-ul numarul 1…

- Alexia Eram și artistul Mario Fresh formeaza un cuplu discret in showbiz-ul romanesc. Cu toate astea, de multe ori, ei nu au ezitat sa iși arate iubirea in public și, in trecut, s-a vorbit despre desparțirea lor. Recent, fiica Andreei Esca a dezvaluit peste ce greșeala facuta de iubitul ei nu ar trece.…